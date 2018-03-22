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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Випуск новин за 20:00: Беззбройні депутати. Зйомки Жана Рено в Україні

Випуск новин 30

У випуску новин за 22 березня станом на 20:00 – 22 березня набув чинності закон, який забороняє нардепам приходити на роботу зі зброєю. Жан Рено в Києві представив україно-французький фільм "Останній крок", який вийде у прокат взимку 2019 року.

Також у випуску:

Зняття недоторканості з Савченко.

Як вигідно продати державні підприємства – інтерв'ю першого заступника міністра економічного розвитку та торгівлі Максима Нефьодов.

Чого чекати від приватизації майна.

Теги: Приватизація Затримання Савченко Надія Савченко Новини Франції Верховна Рада Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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