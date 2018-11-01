Выпуск новостей за 20:00: "Черный список" Кремля. Вероятный преемник Меркель
В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 20:00 – Россия решила ввести свои санкции против украинских депутатов, министров, бизнесменов и компаний, в список вошли 322 человека. В Германии уже начали искать преемника Меркель, по мнению экспертов, больше всего шансов у генсека Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер.
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Источник: 24 канал
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