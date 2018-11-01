Выпуск новостей за 20:00: "Черный список" Кремля. Вероятный преемник Меркель

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 20:00 – Россия решила ввести свои санкции против украинских депутатов, министров, бизнесменов и компаний, в список вошли 322 человека. В Германии уже начали искать преемника Меркель, по мнению экспертов, больше всего шансов у генсека Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Также в выпуске: В Украине подорожал газ для населения, цифры в платежках увеличатся на 23%.