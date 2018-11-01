Випуск новин за 20:00: "Чорний список" Кремля. Ймовірний наступник Меркель

У випуску новин за 1 листопада станом на 20:00 – Росія вирішила ввести свої санкції проти українських депутатів, міністрів, бізнесменів і компаній, до списку увійшли 322 людини. У Німеччині вже почали шукати наступника Меркель, на думку експертів, найбільше шансів генсека Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Також у випуску: В Україні подорожчав газ для населення, цифри у платіжках збільшаться на 23%.