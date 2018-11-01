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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 20:00: "Чорний список" Кремля. Ймовірний наступник Меркель

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 листопада станом на 20:00 – Росія вирішила ввести свої санкції проти українських депутатів, міністрів, бізнесменів і компаній, до списку увійшли 322 людини. У Німеччині вже почали шукати наступника Меркель, на думку експертів, найбільше шансів генсека Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер.

      Також у випуску:

      В Україні подорожчав газ для населення, цифри у платіжках збільшаться на 23%.

      Теги: Санкції Росії проти України Випуск новин Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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