Випуск новин за 20:00: "Чорний список" Кремля. Ймовірний наступник Меркель
У випуску новин за 1 листопада станом на 20:00 – Росія вирішила ввести свої санкції проти українських депутатів, міністрів, бізнесменів і компаній, до списку увійшли 322 людини. У Німеччині вже почали шукати наступника Меркель, на думку експертів, найбільше шансів генсека Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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