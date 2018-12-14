Выпуск новостей за 20:00: Декларации топ-чиновников. Книга года

В виупску новостей за 14 декабря по состоянию на 20:00 – НАПК проверило только 331 декларацию из более чем 1 миллиона поданных, в проверенных декларациях агентство нашло 45 несоответствий. ВВС News Украина объявила победителей премии Книга года-2018, книгой года-2018 стал роман Юрия Андруховича "Любовники юстиции".

Также в выпуске: "Котики" Бигуса: как журналисты "помогают" НАПК.