Выпуск новостей за 20:00: Декларации топ-чиновников. Книга года
В виупску новостей за 14 декабря по состоянию на 20:00 – НАПК проверило только 331 декларацию из более чем 1 миллиона поданных, в проверенных декларациях агентство нашло 45 несоответствий. ВВС News Украина объявила победителей премии Книга года-2018, книгой года-2018 стал роман Юрия Андруховича "Любовники юстиции".
Также в выпуске:
"Котики" Бигуса: как журналисты "помогают" НАПК.
Источник: 24 канал
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