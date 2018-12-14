Випуск новин за 20:00: Декларації топ-чиновників. Книга року ВВС

У виупску новин за 14 грудня станом на 20:00 – НАЗК перевірило лише 331 декларацію з понад 1 мільйона поданих, у перевірених деклараціях агенція знайшла 45 невідповідностей. ВВС News Україна оголосила переможців премії Книга року ВВС-2018, книгою року-2018 став роман Юрія Андруховича "Коханці юстиції".

Також у випуску: "Котики" Бігуса: як журналісти "допомагають" НАЗК.