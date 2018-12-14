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      укр
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
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      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 20:00: Декларації топ-чиновників. Книга року ВВС

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У виупску новин за 14 грудня станом на 20:00 – НАЗК перевірило лише 331 декларацію з понад 1 мільйона поданих, у перевірених деклараціях агенція знайшла 45 невідповідностей. ВВС News Україна оголосила переможців премії Книга року ВВС-2018, книгою року-2018 став роман Юрія Андруховича "Коханці юстиції".

      Також у випуску: 

      "Котики" Бігуса: як журналісти "допомагають" НАЗК.

      Теги: Випуск новин Книги НАЗК е-декларування
      Джерело: 24 канал
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