Випуск новин за 20:00: Декларації топ-чиновників. Книга року ВВС
У виупску новин за 14 грудня станом на 20:00 – НАЗК перевірило лише 331 декларацію з понад 1 мільйона поданих, у перевірених деклараціях агенція знайшла 45 невідповідностей. ВВС News Україна оголосила переможців премії Книга року ВВС-2018, книгою року-2018 став роман Юрія Андруховича "Коханці юстиції".
Також у випуску:
"Котики" Бігуса: як журналісти "допомагають" НАЗК.
Джерело: 24 канал
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