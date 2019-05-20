Выпуск новостей за 20:00: Декларация Зеленского. Реакция политиков на заявления президента

В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 20:00 – Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год. В ней он указал виллу в Италии, квартиру в Великобритании и 5 недостроенных гостиничных номеров в Грузии. Просто во время инаугурационной речи новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что распустит Раду. Появилась первая реакция от политиков.

Также в выпуске: Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку. Иностранные СМИ продолжают называть новоизбранного президента комиком и выяснять, чего украинцам стоит от него ждать.

Источник: 24 канал