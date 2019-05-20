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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Выпуск новостей за 20:00: Декларация Зеленского. Реакция политиков на заявления президента

      Выпуск новостей 107 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 20:00 – Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год. В ней он указал виллу в Италии, квартиру в Великобритании и 5 недостроенных гостиничных номеров в Грузии. Просто во время инаугурационной речи новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что распустит Раду. Появилась первая реакция от политиков.

      Также в выпуске:

      Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку.

      Иностранные СМИ продолжают называть новоизбранного президента комиком и выяснять, чего украинцам стоит от него ждать.

      blog_ava
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
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      Теги: Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского е-декларирование Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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