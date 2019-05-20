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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Випуск новин за 20:00: Декларація Зеленського. Реакція політиків на заяви президента

      Випуск новин 96 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 травня станом на 20:00 – Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2018 рік. Зокрема у ній він вказав віллу в Італії, квартиру у Великобританії та п'ять недобудованих готельних номерів у Грузії. Просто під час інавгураційної промови новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що розпустить Раду. З'явилася перша реакція від політиків.

      Також у випуску:

      Очільник уряду Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку. 

      Іноземні ЗМІ продовжують називати новообраного президента коміком і з'ясовувати, чого українцям варто від нього чекати.

      blog_ava
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сьогодні
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      Теги: Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Випуск новин е-декларування
      Джерело: 24 канал
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