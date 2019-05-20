Випуск новин за 20:00: Декларація Зеленського. Реакція політиків на заяви президента

У випуску новин за 20 травня станом на 20:00 – Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2018 рік. Зокрема у ній він вказав віллу в Італії, квартиру у Великобританії та п'ять недобудованих готельних номерів у Грузії. Просто під час інавгураційної промови новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що розпустить Раду. З'явилася перша реакція від політиків.

Також у випуску: Очільник уряду Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку. Іноземні ЗМІ продовжують називати новообраного президента коміком і з'ясовувати, чого українцям варто від нього чекати.

Джерело: 24 канал