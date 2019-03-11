Выпуск новостей за 20:00: Дело Гладковского. Столкновения между полицией и "Нацкорпусом"
В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 20:00 – НАБУ ранее вело дело Гладковского, однако утверждали, что оснований объявить подозрение не было. Сейчас они открыли 25 производств в отношении "Укроборонпрома". "Нацкорпус" возмутился коррупцией в оборонной сфере с участием ближайшего окружения Порошенко. Полиция не пропустила активистов к президенту, из-за чего случился конфликт.
Также в выпуске:
Вышла последняя часть о расследовании хищений в "Укроборонпроме".
Глава Черкасского отделения "Нацкорпус" попал в базу "Миротворца".
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии