Выпуск новостей за 20:00: Дело Гладковского. Столкновения между полицией и "Нацкорпусом"

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 20:00 – НАБУ ранее вело дело Гладковского, однако утверждали, что оснований объявить подозрение не было. Сейчас они открыли 25 производств в отношении "Укроборонпрома". "Нацкорпус" возмутился коррупцией в оборонной сфере с участием ближайшего окружения Порошенко. Полиция не пропустила активистов к президенту, из-за чего случился конфликт.

Также в выпуске: Вышла последняя часть о расследовании хищений в "Укроборонпроме". Глава Черкасского отделения "Нацкорпус" попал в базу "Миротворца".