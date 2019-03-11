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      Выпуск новостей за 20:00: Дело Гладковского. Столкновения между полицией и "Нацкорпусом"

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 20:00 – НАБУ ранее вело дело Гладковского, однако утверждали, что оснований объявить подозрение не было. Сейчас они открыли 25 производств в отношении "Укроборонпрома". "Нацкорпус" возмутился коррупцией в оборонной сфере с участием ближайшего окружения Порошенко. Полиция не пропустила активистов к президенту, из-за чего случился конфликт.

      Также в выпуске:

      Вышла последняя часть о расследовании хищений в "Укроборонпроме".

      Глава Черкасского отделения "Нацкорпус" попал в базу "Миротворца".

      blog_ava
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      Теги: Национальный корпус Коррупционные схемы в Укроборонпроме Выпуск новостей Укроборонпром
      Источник: 24 канал
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