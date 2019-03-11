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      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 20:00: Справа Гладковського. Сутички між поліцією та "Нацкорпусом"

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 березня станом на 20:00 – НАБУ раніше вело справу Гладковського, проте стверджували, що підстав оголосити підозру не було. Зараз вони відкрили 25 проваджень щодо "Укроборонпрому". "Нацкорпус" обурився корупцією в оборонній сфері за участі найближчого оточення Порошенка. Поліція не пропустила активістів до президента, через що утворився конфлікт.

      Також у випуску:

      Вийшла остання частина про розслідування розкрадань в "Укроборонпромі".

      Очільник Черкаського осередку "Нацкорпус" потрапив у базу "Миротворець".

      blog_ava
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      Теги: Національний корпус Корупційні схеми в Укроборонпромі Випуск новин Укроборонпром
      Джерело: 24 канал
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