Випуск новин за 20:00: Справа Гладковського. Сутички між поліцією та "Нацкорпусом"
У випуску новин за 11 березня станом на 20:00 – НАБУ раніше вело справу Гладковського, проте стверджували, що підстав оголосити підозру не було. Зараз вони відкрили 25 проваджень щодо "Укроборонпрому". "Нацкорпус" обурився корупцією в оборонній сфері за участі найближчого оточення Порошенка. Поліція не пропустила активістів до президента, через що утворився конфлікт.
Також у випуску:
Вийшла остання частина про розслідування розкрадань в "Укроборонпромі".
Очільник Черкаського осередку "Нацкорпус" потрапив у базу "Миротворець".
Джерело: 24 канал
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