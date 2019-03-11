Випуск новин за 20:00: Справа Гладковського. Сутички між поліцією та "Нацкорпусом"

У випуску новин за 11 березня станом на 20:00 – НАБУ раніше вело справу Гладковського, проте стверджували, що підстав оголосити підозру не було. Зараз вони відкрили 25 проваджень щодо "Укроборонпрому". "Нацкорпус" обурився корупцією в оборонній сфері за участі найближчого оточення Порошенка. Поліція не пропустила активістів до президента, через що утворився конфлікт.

Також у випуску: Вийшла остання частина про розслідування розкрадань в "Укроборонпромі". Очільник Черкаського осередку "Нацкорпус" потрапив у базу "Миротворець".