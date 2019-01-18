Выпуск новостей за 20:00: дело Коломойского. Расследование журналистов
В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 20:00 – украинский олигарх Игорь Коломойский в Израиле скрывается от американского Федерального бюро расследований из-за открытого против него дела. Журналисты "Схем" обнаружили, что кипрская фирма, которой владеют Зеленский и его бизнес-партнеры, среди которых соратник Игоря Коломойского – Тимур Миндич – основательница российских кинокомпаний.
Также в выпуске:
Из-за "выгодных цен" Тимошенко Украина потеряла 32 миллиарда долларов.
Коломойский имеет активы в США.
Источник: 24 канал
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