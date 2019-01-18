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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 20:00: Справа Коломойського. Розслідування журналістів

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 січня станом на 20:00 – український олігарх Ігор Коломойський в Ізраїлі переховується від американського Федерального бюро розслідувань через відкриту проти нього справу. Журналісти "Схем" виявили, що кіпрська фірма, якою володіють Зеленський та його бізнес-партнери, серед яких соратник Ігоря Коломойського – Тімур Міндіч, є засновницею російських кінокомпаній.

      Також у випуску:

      Через "вигідні ціни" Тимошенко Україна втратила 32 мільярди доларів.

      Коломойський має активи у США.

      Теги: Ігор Коломойський Володимир Зеленський Випуск новин Бізнес
      Джерело: 24 канал
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