Випуск новин за 20:00: Справа Коломойського. Розслідування журналістів

У випуску новин за 18 січня станом на 20:00 – український олігарх Ігор Коломойський в Ізраїлі переховується від американського Федерального бюро розслідувань через відкриту проти нього справу. Журналісти "Схем" виявили, що кіпрська фірма, якою володіють Зеленський та його бізнес-партнери, серед яких соратник Ігоря Коломойського – Тімур Міндіч, є засновницею російських кінокомпаній.

Також у випуску: Через "вигідні ціни" Тимошенко Україна втратила 32 мільярди доларів. Коломойський має активи у США.