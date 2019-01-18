Випуск новин за 20:00: Справа Коломойського. Розслідування журналістів
У випуску новин за 18 січня станом на 20:00 – український олігарх Ігор Коломойський в Ізраїлі переховується від американського Федерального бюро розслідувань через відкриту проти нього справу. Журналісти "Схем" виявили, що кіпрська фірма, якою володіють Зеленський та його бізнес-партнери, серед яких соратник Ігоря Коломойського – Тімур Міндіч, є засновницею російських кінокомпаній.
Також у випуску:
Через "вигідні ціни" Тимошенко Україна втратила 32 мільярди доларів.
Коломойський має активи у США.
Джерело: 24 канал
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