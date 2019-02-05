Выпуск новостей за 20:00 Дело Медведчука. Нарушения в предвыборной кампании

В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 20:00 – Генпрокуратура открыла дело на Виктора Медведчука из-за возможной государственной измены и сепаратизма. В течение первого месяца предвыборной кампании правоохранители зафиксировали уже 600 нарушений.

Также в выпуске: Почему суд Киева отстранил Ульяну Супрун и кому это выгодно. Как кандидаты в президенты манипулируют избирателями.