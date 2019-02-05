Выпуск новостей за 20:00 Дело Медведчука. Нарушения в предвыборной кампании
В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 20:00 – Генпрокуратура открыла дело на Виктора Медведчука из-за возможной государственной измены и сепаратизма. В течение первого месяца предвыборной кампании правоохранители зафиксировали уже 600 нарушений.
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Источник: 24 канал
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