Випуск новин за 20:00: Справа Медведчука. Порушення у передвиборчій кампанії

У випуску новин за 5 лютого станом на 20:00 – Генпрокуратура відкрила справу на Віктора Медведчука через можливу державну зраду та сепаратизм. Впродовж першого місяця передвиборчої кампанії правоохоронці зафіксували вже 600 порушень.

Також у випуску: Чому суд Києва відсторонив Уляну Супрун та кому це вигідно. Як кандидати у президенти маніпулюють виборцями.