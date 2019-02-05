Випуск новин за 20:00: Справа Медведчука. Порушення у передвиборчій кампанії
У випуску новин за 5 лютого станом на 20:00 – Генпрокуратура відкрила справу на Віктора Медведчука через можливу державну зраду та сепаратизм. Впродовж першого місяця передвиборчої кампанії правоохоронці зафіксували вже 600 порушень.
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Джерело: 24 канал
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