Выпуск новостей за 20:00: Дело относительно Холодницкого. Аукционы ProZorro
В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 20:00 – квалификационная комиссия таки решила объявить Назару Холодницкому о выговоре, об увольнении его с должности не говорили. С 1 сентября право на пользование недрами будут продавать через электронные аукционы в системе ProZorro.
Также в выпуске:
Издание Deutsche Welle опубликовало розследование относительно бывшего чиновника времен Януковича.
Суд избрал меру пресечения Кириллу Островскому, который недавно насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку.
Ситуация на Донбассе.
Источник: 24 канал
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