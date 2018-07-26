Выпуск новостей за 20:00: Дело относительно Холодницкого. Аукционы ProZorro

В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 20:00 – квалификационная комиссия таки решила объявить Назару Холодницкому о выговоре, об увольнении его с должности не говорили. С 1 сентября право на пользование недрами будут продавать через электронные аукционы в системе ProZorro.

Также в выпуске: Издание Deutsche Welle опубликовало розследование относительно бывшего чиновника времен Януковича. Суд избрал меру пресечения Кириллу Островскому, который недавно насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. Ситуация на Донбассе.