Випуск новин за 20:00: Справа щодо Холодницького. Аукціони ProZorro

У випуску новин за 26 липня станом на 20:00 – кваліфікаційна комісія таки вирішила оголосити Назарові Холодницькому про догану, про його звільнення його з посади не говорили. З 1 вересня право на користування надрами будуть продавати через електронні аукціони в системі ProZorro.

Також у випуску: Видання Deutsche Welle оприлюднило розслідування щодо колишнього чиновника часів Януковича. Суд обрав запобіжний захід Кирилу Островському, який нещодавно насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку. Ситуація на Донбасі.