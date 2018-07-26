Випуск новин за 20:00: Справа щодо Холодницького. Аукціони ProZorro
У випуску новин за 26 липня станом на 20:00 – кваліфікаційна комісія таки вирішила оголосити Назарові Холодницькому про догану, про його звільнення його з посади не говорили. З 1 вересня право на користування надрами будуть продавати через електронні аукціони в системі ProZorro.
Також у випуску:
Видання Deutsche Welle оприлюднило розслідування щодо колишнього чиновника часів Януковича.
Суд обрав запобіжний захід Кирилу Островському, який нещодавно насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку.
Ситуація на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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