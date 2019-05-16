Выпуск новостей за 20:00: День вышиванки. Социальные рейтинги партии Вакарчука

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 20:00 – сегодня празднуют День вышиванки. На улицах городов традиционно можно было увидеть людей в колоритной национальной одежде, а девушек – в красочных венках. Сейчас социологические опросы свидетельствуют, что за партию Вакарчука готовы проголосовать менее 1% избирателей, однако эксперты уверяют, что рейтинг вырастет.

Также в выпуске: Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующее решение приняла Верховная Рада на заседании. Олигарх Игорь Коломойский в ночь на 16 мая прилетел в Украину после почти двухлетнего отсутствия.