Выпуск новостей за 20:00: День вышиванки. Социальные рейтинги партии Вакарчука
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 20:00 – сегодня празднуют День вышиванки. На улицах городов традиционно можно было увидеть людей в колоритной национальной одежде, а девушек – в красочных венках. Сейчас социологические опросы свидетельствуют, что за партию Вакарчука готовы проголосовать менее 1% избирателей, однако эксперты уверяют, что рейтинг вырастет.
Также в выпуске:
Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующее решение приняла Верховная Рада на заседании.
Олигарх Игорь Коломойский в ночь на 16 мая прилетел в Украину после почти двухлетнего отсутствия.
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