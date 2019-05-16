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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Выпуск новостей за 20:00: День вышиванки. Социальные рейтинги партии Вакарчука

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 20:00 – сегодня празднуют День вышиванки. На улицах городов традиционно можно было увидеть людей в колоритной национальной одежде, а девушек – в красочных венках. Сейчас социологические опросы свидетельствуют, что за партию Вакарчука готовы проголосовать менее 1% избирателей, однако эксперты уверяют, что рейтинг вырастет.

      Также в выпуске:

      Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующее решение приняла Верховная Рада на заседании.

      Олигарх Игорь Коломойский в ночь на 16 мая прилетел в Украину после почти двухлетнего отсутствия.

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      Теги: Святослав Вакарчук Выпуск новостей рейтинги Партия Голос
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