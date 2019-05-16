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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Випуск новин за 20:00: День вишиванки. Соціальні рейтинги партії Вакарчука

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 травня станом на 20:00 – сьогодні святкують День вишиванки. На вулицях міст традиційно можна було побачити людей у колоритному національному одязі, а дівчат – у барвистих віночках. Зараз соціологічні опитування свідчать, що за партію Вакарчука готові проголосувати менше 1% виборців, проте експерти запевняють, що рейтинг зросте.

      Також у випуску:

      Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада на засіданні.

      Олігарх Ігор Коломойський у ніч на 16 травня прилетів в Україну після майже дворічної відсутності.

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      Теги: Випуск новин Святослав Вакарчук Партія Голос Рейтинги
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