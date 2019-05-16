Випуск новин за 20:00: День вишиванки. Соціальні рейтинги партії Вакарчука

У випуску новин за 16 травня станом на 20:00 – сьогодні святкують День вишиванки. На вулицях міст традиційно можна було побачити людей у колоритному національному одязі, а дівчат – у барвистих віночках. Зараз соціологічні опитування свідчать, що за партію Вакарчука готові проголосувати менше 1% виборців, проте експерти запевняють, що рейтинг зросте.

Також у випуску: Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада на засіданні. Олігарх Ігор Коломойський у ніч на 16 травня прилетів в Україну після майже дворічної відсутності.