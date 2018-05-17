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КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей за 20:00: Допросы по делу Януковича. Задержание украинского капитана судна

Выпуск новостей 31 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 20:00 – по делу о госизмене Януковича допросили экс-командующего внутренних войск Станислава Шуляка. Капитана украинского судна взяли под стражу в Крыму, ему инкриминируют незаконный вылов рыбы, за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Также в выпуске:

Кирилла Вышинского задержали на два месяца.

Депутаты приняли закон о трансплантации.

Российские наемники обстреляли Светлодарск.

 

Теги: Водный транспорт Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
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Новости за 17 мая
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