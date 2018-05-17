Выпуск новостей за 20:00: Допросы по делу Януковича. Задержание украинского капитана судна

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 20:00 – по делу о госизмене Януковича допросили экс-командующего внутренних войск Станислава Шуляка. Капитана украинского судна взяли под стражу в Крыму, ему инкриминируют незаконный вылов рыбы, за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Также в выпуске: Кирилла Вышинского задержали на два месяца. Депутаты приняли закон о трансплантации. Российские наемники обстреляли Светлодарск.