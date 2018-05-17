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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 20:00: Допити у справі Януковича. Затримання українського капітана судна

Випуск новин 62 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 травня станом на 20:00 – у справі про держзраду Януковича допитали екс-командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка. Капітана українського судна взяли під варту у Криму, йому інкримінують незаконний вилов риби, за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також у випуску:

Кирила Вишинського затримали на два місяці.

Депутати ухвалили закон про трансплантацію.

Російські найманці обстріляли Світлодарськ.

 

Теги: Водний транспорт Випуск новин Віктор Янукович Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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