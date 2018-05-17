Випуск новин за 20:00: Допити у справі Януковича. Затримання українського капітана судна
У випуску новин за 17 травня станом на 20:00 – у справі про держзраду Януковича допитали екс-командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка. Капітана українського судна взяли під варту у Криму, йому інкримінують незаконний вилов риби, за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Також у випуску:
Кирила Вишинського затримали на два місяці.
Депутати ухвалили закон про трансплантацію.
Російські найманці обстріляли Світлодарськ.
Джерело: 24 Канал
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