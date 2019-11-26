Выпуск новостей за 20:00: Голодание Закревской. Исключение из "Слуги народа"

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 20:00 – адвокат семей "Небесной сотни" Евгения Закревская, которая голодает уже шестые сутки, отметила, что руководство партии "Слуга народа" не может собрать достаточного количества голосов, чтобы осмотреть необходимые поправки в закон о ГБР, касающийся рассмотрения дел Майдана. Зеленский заявил, что не исключает дальнейших исключений из партии.

Также в выпуске: Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дело против Андрея Садового 27 ноября.