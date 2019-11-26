Випуск новин за 20:00: Голодування Закревської. Виключенння зі "Слуги народу"

У випуску новин за 26 листопада станом на 20:00 – Адвокатка родин "Небесної сотні" Євгенія Закревська, яка голодує вже шосту добу, зазначила, що керівництво партії "Слуга народу" не можуть зібрати достатньої кількості голосів, аби оглянути необхідні поправки до закону про ДБР, який стосується розгляду справ Майдану. Зеленський заявив, що не заперечує подальших виключень з партії.

Також у випуску: Вищий антикорупційний суд розглядатиме справу щодо Андрія Садового 27 листопада.