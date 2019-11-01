Выпуск новостей за 20:00: Громкие дела ГПУ. Отопление в Новом Роздоле

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 20:00 – работа правоохранителей с сентября поражает количеством подозрений, избранных мер пресечения и нарастанием противостояния. Однако жертвой информационных атак все чаще становится генеральный прокурор. В Новом Роздоле на Львовщине наконец могут включить отопление. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

Также в выпуске: Сегодня Антикоррупционный суд целый день выбирал меру пресечения Ярославу Дубневичу. Прокуроры требуют залог в 93 миллиона гривен. А сам подозреваемый говорит о политических преследованиях.