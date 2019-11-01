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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 20:00: Гучні справи ГПУ. Опалення в Новому Роздолі

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 листопада станом на 20:00 – робота правоохоронців з вересня вражає кількістю підозр, обраних запобіжних заході і наростанням протистояння. Однак жертвою інформаційних атак дедалі частіше стає генеральний прокурор. У Новому Роздолі на Львівщині нарешті можуть увімкнути опалення. Імовірно, це станеться з наступного тижня.

      Також у випуску: 

      Сьогодні Антикорупційний суд цілий день обирав запобіжний захід Ярославу Дубневичу. Прокурори вимагають заставу у 93 мільйони гривень. А сам підозрюваний каже про політичні переслідування.

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      Теги: Опалювальний сезон Випуск новин ГПУ
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