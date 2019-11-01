Випуск новин за 20:00: Гучні справи ГПУ. Опалення в Новому Роздолі

У випуску новин за 1 листопада станом на 20:00 – робота правоохоронців з вересня вражає кількістю підозр, обраних запобіжних заході і наростанням протистояння. Однак жертвою інформаційних атак дедалі частіше стає генеральний прокурор. У Новому Роздолі на Львівщині нарешті можуть увімкнути опалення. Імовірно, це станеться з наступного тижня.

Також у випуску: Сьогодні Антикорупційний суд цілий день обирав запобіжний захід Ярославу Дубневичу. Прокурори вимагають заставу у 93 мільйони гривень. А сам підозрюваний каже про політичні переслідування.