Выпуск новостей за 20:00: хищение средств "Ощадбанка". Суд по декларациям работников СБУ

В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 20:00 – детективы НАБУ раскрыли коррупционную схему "Сбербанка". Они уверены, что банк обманул народный депутат. По данным СМИ, речь идет о Станиславе Березкине, члене "Свободы народа". Верховный суд в Киеве разрешил открыть декларации должностных лиц СБУ, отклонив таким образом иск Центра противодействия коррупции, поданный еще 9 месяцев назад.

Также в выпуске: Правительство пошло на уступки МВФ и увеличило цену на голубое топливо на четверть. Журналисты установили, что Семочко ездит на Land Cruiser, зарегистрированном на несуществующего человека.