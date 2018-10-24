Выпуск новостей за 20:00: хищение средств "Ощадбанка". Суд по декларациям работников СБУ
В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 20:00 – детективы НАБУ раскрыли коррупционную схему "Сбербанка". Они уверены, что банк обманул народный депутат. По данным СМИ, речь идет о Станиславе Березкине, члене "Свободы народа". Верховный суд в Киеве разрешил открыть декларации должностных лиц СБУ, отклонив таким образом иск Центра противодействия коррупции, поданный еще 9 месяцев назад.
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Правительство пошло на уступки МВФ и увеличило цену на голубое топливо на четверть.
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Источник: 24 канал
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