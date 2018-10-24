Випуск новин за 20:00: Розкрадання коштів "Ощадбанку". Суд щодо декларацій працівників СБУ
У випуску новин за 24 жовтня станом на 20:00 – детективи НАБУ розкрили корупційну схему "Ощадбанку". Вони впевнені, що банк ошукав народний депутат. За даними ЗМІ, йдеться про Станіслава Березкіна, члена "Волі народу". Верховний суд в Києві не дозволив відкрити декларації посадовців СБУ, відхиливши таким чином позов Центру протидії корупції, поданий ще 9 місяців тому.
Також у випуску:
Уряд пішов на поступки МВФ і збільшив ціну на блакитне паливо на чверть.
Журналісти встановили, що Семочко їздить на Land Cruiser, зареєстрованому на неіснуючу людину.
Джерело: 24 канал
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