Випуск новин за 20:00: Розкрадання коштів "Ощадбанку". Суд щодо декларацій працівників СБУ

У випуску новин за 24 жовтня станом на 20:00 – детективи НАБУ розкрили корупційну схему "Ощадбанку". Вони впевнені, що банк ошукав народний депутат. За даними ЗМІ, йдеться про Станіслава Березкіна, члена "Волі народу". Верховний суд в Києві не дозволив відкрити декларації посадовців СБУ, відхиливши таким чином позов Центру протидії корупції, поданий ще 9 місяців тому.

Також у випуску: Уряд пішов на поступки МВФ і збільшив ціну на блакитне паливо на чверть. Журналісти встановили, що Семочко їздить на Land Cruiser, зареєстрованому на неіснуючу людину.