Выпуск новостей за 20:00 Игры непокоренных. Непогода в Луцке
В выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 20:00 – украинская сборная начала подготовку к "Играм непокоренных", которые через 4 месяца начнутся в Сиднее. В Луцке из-за сильного дождя и ветра с корнем вырвало деревья, иногда падал град размером с яйцо, машины буквально плавали в воде.
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Источник: 24 канал
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