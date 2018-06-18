Выпуск новостей за 20:00 Игры непокоренных. Непогода в Луцке

В выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 20:00 – украинская сборная начала подготовку к "Играм непокоренных", которые через 4 месяца начнутся в Сиднее. В Луцке из-за сильного дождя и ветра с корнем вырвало деревья, иногда падал град размером с яйцо, машины буквально плавали в воде.

Также в выпуске: Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова встретилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. США призвали немедленно освободить всех украинских политзаключенных. В Крыму российские оккупанты задержали крымскую татарку за переписку со своим мужем. В Мариуполе охрана кафе напала на военного, который требовал меню на украинском языке.