Випуск новин за 20:00: Ігри нескорених. Негода в Луцьку
У випуску новин за 18 червня станом на 20:00 – українська збірна почала підготовку до "Ігор нескорених", які за 4 місяці розпочнуться у Сіднеї. У Луцьку через сильний дощ та вітер з корінням повиривало дерева, подекуди падав град завбільшки з яйце, автівки буквально плавали у воді.
Також у випуску:
Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова зустрілась з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.
США закликали негайно звільнити всіх українських політв'язнів.
В Криму російські окупанти затримали кримську татарку за переписку зі своїм чоловіком.
У Маріуполі охорона кафе напала на військового, який вимагав меню українською мовою.
Джерело: 24 канал
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