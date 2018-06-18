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Випуск новин за 20:00: Ігри нескорених. Негода в Луцьку

Випуск новин 24 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 червня станом на 20:00 – українська збірна почала підготовку до "Ігор нескорених", які за 4 місяці розпочнуться у Сіднеї. У Луцьку через сильний дощ та вітер з корінням повиривало дерева, подекуди падав град завбільшки з яйце, автівки буквально плавали у воді.

Також у випуску:

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова зустрілась з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

США закликали негайно звільнити всіх українських політв'язнів.

В Криму російські окупанти затримали кримську татарку за переписку зі своїм чоловіком.

У Маріуполі охорона кафе напала на військового, який вимагав меню українською мовою.

Теги: Випуск новин Ігри нескорених Новини Луцька Стихійні лиха
Джерело: 24 канал
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