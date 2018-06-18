Випуск новин за 20:00: Ігри нескорених. Негода в Луцьку

У випуску новин за 18 червня станом на 20:00 – українська збірна почала підготовку до "Ігор нескорених", які за 4 місяці розпочнуться у Сіднеї. У Луцьку через сильний дощ та вітер з корінням повиривало дерева, подекуди падав град завбільшки з яйце, автівки буквально плавали у воді.

Також у випуску: Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова зустрілась з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. США закликали негайно звільнити всіх українських політв'язнів. В Криму російські окупанти затримали кримську татарку за переписку зі своїм чоловіком. У Маріуполі охорона кафе напала на військового, який вимагав меню українською мовою.