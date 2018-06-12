Выпуск новостей за 20:00: Историческая встреча в Сингапуре. Запрет дронов
В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 20:00 – впервые в истории встретились президент США Дональд Трамп и глава КНДР, и пожали друг другу руки. В Украине запретили полеты дронов над центральными улицами, дорогами, железной дорогой и портами.
Также в выпуске:
Омбудстмени РФ и Украины обменяются визитами.
США предоставляют КНДР гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение.
Экс-министр Александр Данилюк рассказал о своих дальнейших планах.
Источник: 24 канал
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