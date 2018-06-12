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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 20:00: Історична зустріч у Сінгапурі. Заборона дронів

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 червня станом на 20:00 – вперше в історії зустрілись президент США Дональд Трамп і глава КНДР та потиснули один одному руки. В Україні заборонили польоти дронів над центральними вулицями, дорогами, залізницею і портами.

Також у випуску:

Омбудстмени РФ та України обміняються візитами. 

США надають КНДР гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння.

Екс-міністр Олександр Данилюк розповів про свої подальші плани.

Теги: Випуск новин Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 канал
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