Випуск новин за 20:00: Історична зустріч у Сінгапурі. Заборона дронів
У випуску новин за 12 червня станом на 20:00 – вперше в історії зустрілись президент США Дональд Трамп і глава КНДР та потиснули один одному руки. В Україні заборонили польоти дронів над центральними вулицями, дорогами, залізницею і портами.
Також у випуску:
Омбудстмени РФ та України обміняються візитами.
США надають КНДР гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння.
Екс-міністр Олександр Данилюк розповів про свої подальші плани.
Джерело: 24 канал
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