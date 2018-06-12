Випуск новин за 20:00: Історична зустріч у Сінгапурі. Заборона дронів

У випуску новин за 12 червня станом на 20:00 – вперше в історії зустрілись президент США Дональд Трамп і глава КНДР та потиснули один одному руки. В Україні заборонили польоти дронів над центральними вулицями, дорогами, залізницею і портами.

Також у випуску: Омбудстмени РФ та України обміняються візитами. США надають КНДР гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння. Екс-міністр Олександр Данилюк розповів про свої подальші плани.