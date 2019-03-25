Выпуск новостей за 20:00: Итоги кампании-2019. Изменение места голосования

В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 20:00 – на выборах-2019 немало неожиданностей, к примеру, они рекордные по количеству кандидатов – их аж 39. На фоне лидеров выделяются с десяток кандидатов-фриков. Украинцам, чтобы проголосовать во втором туре, нужно повторить процедуру изменения места голосования. Те, кто голосует за границей, могут заявление подать в посольствах или консульствах.

Также в выпуске: В Украине может наконец появиться закон о легализации оружия. Меморандум об этом подписали кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия. Гость эфира, политический обозреватель Евгений Будерацкий рассказал, как предотвратить фальсификации на выборах-2019.

Источник: 24 канал