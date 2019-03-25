Випуск новин за 20:00: Підсумки кампанії-2019. Зміна місця голосування

У випуску новин за 25 березня станом на 20:00 – на виборах-2019 є чимало несподіванок, до прикладу, вони рекордні за кількістю кандидатів – їх аж 39. На фоні реальних фаворитів виділяються з десяток кандидатів-фріків. Українцям, аби проголосувати у другому турі, потрібно повтори процедуру зміни місця голосування. Ті, хто голосує за кордоном, можуть заяву подати у посольствах чи консульствах.

Також у випуску: В Україні може нарешті з'явитися закон про легалізацію зброї. Меморандум про це підписали кандидат у президенти Анатолій Гриценко і голова Української асоціації власників зброї. Гість ефіру політичний оглядач Євген Будерацький розповів, як запобігти фальсифікаціям на виборах-2019.

Джерело: 24 канал