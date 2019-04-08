Выпуск новостей за 20:00: Изменение предпочтений между турами. Объединение вокруг кандидатов

В выпуске новостей за 8 апреля состоянию на 20:00 – политолог Алексей Минаков в прямом эфире 24 канала рассказал, как между двумя турами выборов может измениться картина электоральных предпочтений и вокруг кого из кандидатов в президенты собираются нардепы.

Также в выпуске: Место и дата дебатов до сих пор не решены: Порошенко зовет Зеленского 14 апреля на "Олимпийский", последний оттягивает дебаты на 19 апреля.

Источник: 24 канал