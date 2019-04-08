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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 20:00: Зміна вподобань між двома турами. Гуртування нардепів навколо кандидатів

      Випуск новин 62 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 квітня станом на 20:00 – політолог Олексій Мінаков в прямому ефірі 24 каналу розповів, як між двома турами виборів може змінитися картина електоральних уподобань та довкола кого з кандидатів у президенти гуртуються нардепи.

      Також у випуску:

      Місце і дата дебатів досі не вирішені: Порошенко кличе Зеленського 14 квітня на "Олімпійський", останній відтягує дебати на 19 квітня. 

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      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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