Випуск новин за 20:00: Зміна вподобань між двома турами. Гуртування нардепів навколо кандидатів

У випуску новин за 8 квітня станом на 20:00 – політолог Олексій Мінаков в прямому ефірі 24 каналу розповів, як між двома турами виборів може змінитися картина електоральних уподобань та довкола кого з кандидатів у президенти гуртуються нардепи.

Також у випуску: Місце і дата дебатів досі не вирішені: Порошенко кличе Зеленського 14 квітня на "Олімпійський", останній відтягує дебати на 19 квітня.

Джерело: 24 канал