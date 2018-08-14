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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 20:00: Экономическая ситуация в Украине. Рейтинг президентских выборов

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 20:00 – власть таки уговорила МВФ приехать в Украину уже в сентябре, если все будет хорошо, то Украина получит транш. До президентских выборов остается семь месяцев, но украинцы до сих пор не определились за кого будут голосовать.

Также в выпуске:

На Востоке Украины снова обострение, боевики вернули на линию соприкосновения оружие, которое запрещено Минскими договоренностями.

Печерский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на имущество латвийского миллионера Василия Мельника.

Российская правозащитница Зоя Светова 14 августа встретилась с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги.

 

Теги: Выпуск новостей рейтинги Доллар-Гривна Гривна
Источник: 24 канал
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