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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Економічна ситуація в Україні. Рейтинг перед президентськими виборами

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 серпня станом на 20:00 – влада таки вмовила МВФ приїхати в Україну вже у вересні, якщо все буде добре, то Україна отримає транш. До президентських виборів залишається сім місяців, але українці досі не визначилися за кого будуть голосувати.

Також у випуску: 

На Сході України знову загострення, бойовики повернули на лінію зіткнення зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Печерський райсуд за клопотанням Генпрокуратури наклав арешт на майно латвійського мільйонера Василя Мельника.

Російська правозахисниця Зоя Свєтова 14 серпня зустрілася з українським кінорежисером Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі.

Теги: Рейтинги Випуск новин Гривня Долар-Гривня
Джерело: 24 канал
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