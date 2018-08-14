Випуск новин за 20:00: Економічна ситуація в Україні. Рейтинг перед президентськими виборами

У випуску новин за 14 серпня станом на 20:00 – влада таки вмовила МВФ приїхати в Україну вже у вересні, якщо все буде добре, то Україна отримає транш. До президентських виборів залишається сім місяців, але українці досі не визначилися за кого будуть голосувати.

Також у випуску: На Сході України знову загострення, бойовики повернули на лінію зіткнення зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. Печерський райсуд за клопотанням Генпрокуратури наклав арешт на майно латвійського мільйонера Василя Мельника. Російська правозахисниця Зоя Свєтова 14 серпня зустрілася з українським кінорежисером Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі.