Выпуск новостей за 20:00: Кредиты МВФ для Украины. Пикет под Администрацией Президента

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 20:00 – после выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета Министров – именно тогда МВФ вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной. Под Администрацией президента собрались на пикет родственники погибших на Донбассе. А на сайте появилась петиция с требованием отправить Владимира Зеленского в отставку.

Также в выпуске: Президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил публично. Он встретился с людьми, которые знают об интернет-технологиях все, на iForum 2019.

Источник: 24 канал