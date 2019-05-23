Випуск новин за 20:00: Кредити МВФ для України. Пікет під Адміністрацією Президента

У випуску новин за 23 травня станом на 20:00 – після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету Міністрів – саме тоді МВФ повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною. Під Адміністрацією президента зібралися на пікет родичі загиблих на Донбасі. А на сайті з'явилася петиція з вимогою відправити Володимира Зеленського країни у відставку.

Також у випуску: Президент України Володимир Зеленський вперше виступив публічно. Він зустрівся з людьми, які знають про інтернет-технології все на iForum 2019.

Джерело: 24 канал