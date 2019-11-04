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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 20:00: Легализация игорного бизнеса. Год без Екатерины Гандзюк

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 20:00 – Кабинет министров разработал и подал в парламент законопроект о легализации в Украине игорного бизнеса. Кто от этого выиграет – выясняли журналисты 24 канала. Сегодня исполняется год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Заказчики убийства херсонской активистки так и не наказаны.

      Также в выпуске:

      Активист Сергей Стерненко прокомментировал угрозы от депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

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      Теги: Новости Украины Законодательство Дело Екатерины Гандзюк Азартные игры Выпуск новостей
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