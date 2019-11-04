Выпуск новостей за 20:00: Легализация игорного бизнеса. Год без Екатерины Гандзюк

В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 20:00 – Кабинет министров разработал и подал в парламент законопроект о легализации в Украине игорного бизнеса. Кто от этого выиграет – выясняли журналисты 24 канала. Сегодня исполняется год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Заказчики убийства херсонской активистки так и не наказаны.

Также в выпуске: Активист Сергей Стерненко прокомментировал угрозы от депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.