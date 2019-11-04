Випуск новин за 20:00: Легалізація грального бізнесу. Рік без Катерини Гандзюк

У випуску новин за 4 листопада станом на 20:00 – Кабінет міністрів розробив та подав до парламенту законопроєкт про легалізацію в Україні грального бізнесу. Хто від цього виграє – з'ясовували журналісти 24 каналу. Сьогодні виповнюється рік з дня смерті Катерини Гандзюк. Замовники вбивства херсонської активістки так і не покарані.

Також у випуску: Активіст Сергій Стерненко прокоментував погрози від депутата "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви.