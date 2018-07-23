Выпуск новостей за 20:00: Марафон морской пехоты. Радары на дорогах

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 20:00 – в Вашингтон для участия в Марафоне морской пехоты поедут девять украинских военных, они пробегут вместе с ветеранами различных воин марафон расстоянием 10 и 42 километра. С сегодняшнего дня на дорогах возобновили фиксацию нарушений с помощью радаров.

Также в выпуске: Российский суд перенес слушание дела Павла Гриба на три месяца. Народным депутатам выплатили 16,3 миллиона гривен отпускных за июль. Анастасия Приходько подала в суд за рекламу Порошенко с ее участием.