Выпуск новостей за 20:00: Марафон морской пехоты. Радары на дорогах
В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 20:00 – в Вашингтон для участия в Марафоне морской пехоты поедут девять украинских военных, они пробегут вместе с ветеранами различных воин марафон расстоянием 10 и 42 километра. С сегодняшнего дня на дорогах возобновили фиксацию нарушений с помощью радаров.
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Источник: 24 канал
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