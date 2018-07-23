Випуск новин за 20:00: Марафон морської піхоти. Радари на дорогах
У випуску новин за 23 липня за 20:00 – у Вашингтон для участі у Марафоні морської піхоти поїдуть дев'ятеро українських військових, вони пробіжать разом з ветеранами різних воїн марафон відстанню 10 та 42 кілометра. Відсьогодні на дорогах відновили фіксацію порушень з допомогою радарів.
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Джерело: 24 канал
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