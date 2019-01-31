21:50
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Выпуск новостей за 20:00: Масштабный подкуп избирателей. Исчезновение пленных из списков

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 20:00 – представители гражданской сети "Опора" зафиксировали подготовку подкупа избирателей штабом Петра Порошенко. Покупку голосов организуют через схему так называемых "сеток". Из списков ОРДЛО на обмен пленными по неизвестным причинам исчезли 13 украинцев.

      Также в выпуске:

      По данным социологической группы "Рейтинг", Владимир Зеленский вырвался в лидеры президентской рейтингов.

      Могут ли военнослужащие агитировать за кандидатов в президенты.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      сегодня , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 1514
      В ЕС, НАТО или снова в Россию: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:01 В ЕС, НАТО или снова в Россию: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 368
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      сегодня , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      252
      Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам
      сегодня , 18:17 Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам
      Наталя Сколоздра 324
      Топ-трансферы европейских клубов 2019
      сегодня , 18:15 Топ-трансферы европейских клубов 2019
      1997
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 31 мая по состоянию на 14:00
       31 мая 2015 , 15:44
      Выпуск новостей за 13:00: Смерть туристов в США. Недостатки санитарных машин "Богдан"
       11 февраля 2018 , 13:54
      Выпуск новостей за 18:00: Сетевой маркетинг на выборах. Законная ли агитация от военных
       сегодня , 19:32
      Выпуск новостей за 19:00: Эффективность работы НАПК. Земля для "псевдоатовца"
       28 января , 20:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук