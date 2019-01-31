Выпуск новостей за 20:00: Масштабный подкуп избирателей. Исчезновение пленных из списков
В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 20:00 – представители гражданской сети "Опора" зафиксировали подготовку подкупа избирателей штабом Петра Порошенко. Покупку голосов организуют через схему так называемых "сеток". Из списков ОРДЛО на обмен пленными по неизвестным причинам исчезли 13 украинцев.
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Источник: 24 канал
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