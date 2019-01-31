21:43
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Випуск новин за 20:00: Масштабний підкуп виборців. Зникнення полонених зі списків на обмін

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 січня станом на 20:00 – представники громадянської мережі "Опора" зафіксували підготовку підкупу виборців штабом Петра Порошенка. Купівлю голосів організовують через схему так званих "сіток". Зі списків ОРДЛО на обмін полоненими через невідомі причини зникли 13 українців.

      Також у випуску: 

      За даними соціологічної групи "Рейтинг", Володимир Зеленський вирвався в лідери президентських рейтингів.

      Чи можуть військові агітувати за кандидатів у президенти.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Випуск новин Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      сьогодні , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 1463
      В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 19:01 В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1266
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      сьогодні , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      904
      Топ-трансфери європейських клубів 2019
      сьогодні , 18:10 Топ-трансфери європейських клубів 2019
      2299
      Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      сьогодні , 18:07 Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      Наталя Сколоздра 1618
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       сьогодні , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук