Випуск новин за 20:00: Масштабний підкуп виборців. Зникнення полонених зі списків на обмін

У випуску новин за 31 січня станом на 20:00 – представники громадянської мережі "Опора" зафіксували підготовку підкупу виборців штабом Петра Порошенка. Купівлю голосів організовують через схему так званих "сіток". Зі списків ОРДЛО на обмін полоненими через невідомі причини зникли 13 українців.

Також у випуску: За даними соціологічної групи "Рейтинг", Володимир Зеленський вирвався в лідери президентських рейтингів. Чи можуть військові агітувати за кандидатів у президенти.