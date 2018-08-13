Выпуск новостей за 20:00: Миссия МВФ. Семинар для активистов

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 20:00 – миссия МВФ приедет в Украину 6 сентября и будет находиться в стране две недели. Будут обсуждать продолжение реформ и новые транши на почти два миллиона долларов. Не давать лишней информации до прибытия адвоката советуют опытные активисты начинающим на тренинге относительно опасности арестов, провокаций или кибернаблюдения за гражданами

Также в выпуске: Адвокат Виктора Медведчука угрожает через суд запретить прокат ленты о Василие Стусе. Украина подала первый масштабный коллективный иск против России в ЕСПЧ на 3000 страниц относительно издевательства над политзаключенными. Протесты в Румынии продолжаются, граждане требуют отставку правительства.