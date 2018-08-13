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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Місія МВФ. Семінар для активістів

Випуск новин 13 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 серпня станом на 20:00 – місія МВФ приїде до України у 6 вересня та перебуватиме у країні два тижні. Обговорюватимуть продовження реформ та нові транші на майже два мільйони доларів. Не давати зайвої інформації до прибуття адвоката радять досвідчені активісти початківцям на тренінгу щодо небезпеки арештів, провокацій чи кіберспостереження за громадянами з активною позицією.

Також у випуску:

Адвокат Віктора Медведчука погрожує через суд заборонити прокат стрічки про Василя Стуса.

Україна подала перший масштабний колективний позов проти Росії до ЄСПЛ на 3000 сторінок щодо знущання з політв'язнів.

Протести у Румунії продовжуються, громадяни вимагають відставки уряду.

Теги: Випуск новин МВФ Громадянська позиція
Джерело: 24 канал
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