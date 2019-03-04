Выпуск новостей за 20:00: Наказание за незаконное обогащение. Призывы Всемирного банка

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 20:00 – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко предложили свои законопроекты о незаконном обогащении. Правда, оба документа эксперты называют непутевыми. Лидеры G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть возобновить наказание за незаконное обогащение.

Также в выпуске: Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя председателя СНБО Олега Гладковского. Bihus.info опубликовали вторую часть расследования о коррупционных схемах "Укроборонпрома".