Выпуск новостей за 20:00: Наказание за незаконное обогащение. Призывы Всемирного банка
В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 20:00 – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко предложили свои законопроекты о незаконном обогащении. Правда, оба документа эксперты называют непутевыми. Лидеры G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть возобновить наказание за незаконное обогащение.
Также в выпуске:
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя председателя СНБО Олега Гладковского.
Bihus.info опубликовали вторую часть расследования о коррупционных схемах "Укроборонпрома".
Источник: 24 канал
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