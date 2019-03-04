21:54
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, сегодня
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, сегодня
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 20:00: Наказание за незаконное обогащение. Призывы Всемирного банка

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 20:00 – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко предложили свои законопроекты о незаконном обогащении. Правда, оба документа эксперты называют непутевыми. Лидеры G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть возобновить наказание за незаконное обогащение.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя председателя СНБО Олега Гладковского.

      Bihus.info опубликовали вторую часть расследования о коррупционных схемах "Укроборонпрома".

      blog_ava
      Рада поддержала законопроект о языке: кто и где должен говорить на украинском
      сегодня
      13769
      Теги: Коррупция Выпуск новостей Всемирный банк Конституционный суд
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть расследования об "Укроборонпроме"
      сегодня , 21:31 Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть расследования об "Укроборонпроме"
      123
      Договорняки і тиск: чому НАЗК затягує з винесенням рішень
      сегодня , 21:30 Договорняки і тиск: чому НАЗК затягує з винесенням рішень
      Олександра Дрік 17
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      сегодня , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      364
      100 днів неволі: батько полоненого моряка про те, як РФ карає бранців за відмову співпрацювати
      сегодня , 21:08 100 днів неволі: батько полоненого моряка про те, як РФ карає бранців за відмову співпрацювати
      Катерина Петренко 511
      Информационная война Путина против Запада
      сегодня , 21:01 Информационная война Путина против Запада
      Борис Немировський 52
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый губернатор Киевщины. Умер Давид Черкасский
       30 октября 2018 , 21:48
      Выпуск новостей за 20:00: Перепись населения. Новые кандидаты в президенты
       25 января , 20:56
      Выпуск новостей за 14:00: Апелляция для украинских моряков. Уменьшение количества ФОПов
       20 февраля , 15:32
      Выпуск новостей за 09:00: Протесты во Франции. Ситуация на передовой
       20 февраля , 09:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук