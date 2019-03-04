21:44
4 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова
      Вєсті Кремля
      21:06, сьогодні
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, сьогодні
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Випуск новин за 20:00: Покарання за незаконне збачагачення. Заклики Світового банку

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 лютого станом на 20:00 – Петро Порошенко та Юлія Тимошенко запропонували свої законопроекти про незаконне збагачення. Правда, обидва документи експерти називають недолугими. Лідери G7 та Світовий банк закликають українську владу відновити покарання за незаконне збагачення.

      Також у випуску: 

      Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення заступника голови РНБО Олега Гладковського.

      Bihus.info опублікували другу частину розслідування про корупційні схеми "Укроборонпрому".

      blog_ava
      Помер російський репер Децл: встановлено причину смерті
      сьогодні
      16964
      Теги: Випуск новин Конституційний суд Корупція Світовий банк
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
      сьогодні , 21:31 Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
      172
      Договорняки і тиск: чому НАЗК затягує з винесенням рішень
      сьогодні , 21:30 Договорняки і тиск: чому НАЗК затягує з винесенням рішень
      Олександра Дрік 35
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      сьогодні , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      1368
      100 днів неволі: батько полоненого моряка про те, як РФ карає бранців за відмову співпрацювати
      сьогодні , 21:08 100 днів неволі: батько полоненого моряка про те, як РФ карає бранців за відмову співпрацювати
      Катерина Петренко 455
      Інформаційна війна Путіна проти Заходу
      сьогодні , 21:01 Інформаційна війна Путіна проти Заходу
      Борис Немировський 301
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук