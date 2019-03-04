Випуск новин за 20:00: Покарання за незаконне збачагачення. Заклики Світового банку
У випуску новин за 4 лютого станом на 20:00 – Петро Порошенко та Юлія Тимошенко запропонували свої законопроекти про незаконне збагачення. Правда, обидва документи експерти називають недолугими. Лідери G7 та Світовий банк закликають українську владу відновити покарання за незаконне збагачення.
Також у випуску:
Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення заступника голови РНБО Олега Гладковського.
Bihus.info опублікували другу частину розслідування про корупційні схеми "Укроборонпрому".
Джерело: 24 канал
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