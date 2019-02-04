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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Выпуск новостей за 20:00: обвинения против Гриценко. Антикоррупционные обещания кандидатов

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 20:00 – генпрокурор Юрий Луценко обвинил кандидата в президенты Анатолия Гриценко в участии в развале украинской армии, когда тот был на посту министра обороны. Журналисты 24 канала пообщались с некоторыми претендентами на главный пост страны относительно вероятных путей борьбы с коррупцией в Украине.

      Также в выпуске:

      Общественные организации предлагают будущему президенту радикальный план борьбы с коррупцией.

      В ЦИК зарегистрировали 30 кандидатов на участие в президентских выборах, еще 36 заявлений – на рассмотрении.

      Почему обвинения против Гриценко озвучили за два месяца до президентских выборов.

      Теги: Анатолий Гриценко Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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