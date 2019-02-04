Выпуск новостей за 20:00: обвинения против Гриценко. Антикоррупционные обещания кандидатов

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 20:00 – генпрокурор Юрий Луценко обвинил кандидата в президенты Анатолия Гриценко в участии в развале украинской армии, когда тот был на посту министра обороны. Журналисты 24 канала пообщались с некоторыми претендентами на главный пост страны относительно вероятных путей борьбы с коррупцией в Украине.

Также в выпуске: Общественные организации предлагают будущему президенту радикальный план борьбы с коррупцией. В ЦИК зарегистрировали 30 кандидатов на участие в президентских выборах, еще 36 заявлений – на рассмотрении. Почему обвинения против Гриценко озвучили за два месяца до президентских выборов.