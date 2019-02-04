Выпуск новостей за 20:00: обвинения против Гриценко. Антикоррупционные обещания кандидатов
В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 20:00 – генпрокурор Юрий Луценко обвинил кандидата в президенты Анатолия Гриценко в участии в развале украинской армии, когда тот был на посту министра обороны. Журналисты 24 канала пообщались с некоторыми претендентами на главный пост страны относительно вероятных путей борьбы с коррупцией в Украине.
Также в выпуске:
Общественные организации предлагают будущему президенту радикальный план борьбы с коррупцией.
В ЦИК зарегистрировали 30 кандидатов на участие в президентских выборах, еще 36 заявлений – на рассмотрении.
Почему обвинения против Гриценко озвучили за два месяца до президентских выборов.
Источник: 24 канал
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