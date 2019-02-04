Випуск новин за 20:00: Звинувачення проти Гриценка. Антикорупційні обіцянки кандидатів
У випуску новин за 4 лютого станом на 20:00 – генпрокурор Юрій Луценко звинуватив кандидата в президенти Анатолія Гриценка в участі у розвалі української армії, коли той був на посаді міністра оборони. Журналісти 24 каналу поспілкувалися з деякими претендентами на головну посаду країни щодо ймовірних шляхів боротьби з корупцією в Україні.
Також у випуску:
Громадські організації пропонують майбутньому президенту радикальний план боротьби з корупцією.
У ЦВК зареєстрували 30 кандидатів на участь у президентських виборах, ще 36 заяв – на розгляді.
Чому звинувачення проти Гриценка озвучили за два місяці до президентських виборів.
Джерело: 24 канал
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