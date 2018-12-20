23:07
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство
      Вєсті.UA
      21:59, сегодня
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 20:00: Оговорка Путина об УПЦ МП. Газовые схемы

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 декабря, по состоянию на 20:00 – во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин оговорился, отвечая на вопрос о церкви в Украине, и вместо УПЦ МП сказал РПЦ МП. Ответ Путина начали живо обсуждать СМИ, называя это оговоркой по Фрейду. Украинцам массово шлют платежки с немалыми суммами за то, что те не имели счетчиков, которые сами облгазы и должны были установить.

      Также в выпуске:

      О газовых схемах рассказал гость студии экс-член НКРЭКП, доктор экономических наук Юрий Голляк.

      Верховная Рада поддержала законопроект, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Теги: Владимир Путин Выпуск новостей Коммунальные услуги Тарифы на газ Газ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      сегодня , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      сегодня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей 9 января по состоянию на 18:00
       9 января 2016 , 18:36
      Выпуск новостей за 14:00: Новые подробности резонансного задержания в Киеве. Цена Brexit
       13 ноября 2017 , 15:23
      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Протесты прихожан УПЦ МП. Решение о моратории на землю
       сегодня , 22:49
      Выпуск новостей за 20:00: Транш от МВФ. Законопроект об обороте сельскохозяйственных земель
       19 декабря , 22:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук