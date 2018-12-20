Выпуск новостей за 20:00: Оговорка Путина об УПЦ МП. Газовые схемы
В выпуске новостей за 20 декабря, по состоянию на 20:00 – во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин оговорился, отвечая на вопрос о церкви в Украине, и вместо УПЦ МП сказал РПЦ МП. Ответ Путина начали живо обсуждать СМИ, называя это оговоркой по Фрейду. Украинцам массово шлют платежки с немалыми суммами за то, что те не имели счетчиков, которые сами облгазы и должны были установить.
Также в выпуске:
О газовых схемах рассказал гость студии экс-член НКРЭКП, доктор экономических наук Юрий Голляк.
Верховная Рада поддержала законопроект, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.
Источник: 24 канал
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